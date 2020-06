Wegen Corona Der Musik-Marsch zum Waldeck fällt aus

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Fest 1950 erstmals auf zwei Tage ausgedehnt, 1966 kam der Montag hinzu. „1977 wurde die von der Stadt Leonberg errichtete Blockhütte am Waldeck eröffnet, die dem Verein die Veranstaltung wesentlich erleichterte“, berichtet Katrin Heidorn. Ausgefallen sei das Fest in der ganzen Zeit nie. Nur 2005 habe man auf den Schulhof ausweichen müssen, da der Eichenprozessionsspinner eine Veranstaltung am Waldeck unmöglich gemacht hatte. Eine doppelte Herausforderung, zumal in jenem Jahr am Samstagabend für zwei Stunden der Strom in ganz Höfingen ausfiel. Auch wenn sich vieles über die Jahre verändert habe, sei auch vieles gleich geblieben. So marschiere das Blasorchester noch immer spielend aus dem Ort hinaus in den Wald. „Und das tolle Höfinger Publikum, das den Verein beim Waldfest stets die Treue gehalten hat, egal bei welchem Wetter, und auf das der Musikverein sehr stolz ist“, betont die Pressewartin.