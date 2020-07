Wegen Corona Das Mönsheimer Freibad bleibt zu

„Aber insgesamt hätten wir nur wenige Leute ins Bad lassen dürfen und davon noch weniger ins Becken“, so Fritsch. Die Kontrolle dieser Beschränkungen wäre – vor allem in der bevorstehenden Ferienzeit – organisatorisch schwierig geworden. „Alles, was ich nicht brauchen kann, ist, dass sich dort ein Infektionsfall entwickelt“, sagte er.

Stattdessen eine Art Biergarten?

Weil der Pächter des Freibad-Kiosks sein Geschäft aber gerne öffnen möchte, gibt es jetzt die Überlegung, eine Art Biergarten im vorderen Bereich einzurichten und die Möglichkeit zu schaffen, das Beachvolleyball-Feld zu nutzen. Der Pächter überlege, für die Spieler eventuell eine Dusche bereitzustellen. So wird das Freibad wohl diesen Sommer doch einige Besucher sehen, wenn diese auch nicht ins kühle Nass springen dürfen.Denn die Becken werden gesperrt und vom Bademeister „eingewintert“, erklärte der Bürgermeister. Das bedeutet, dass das Wasser chemisch so behandelt wird, dass es nicht umkippt.

Und wo gehen die Mönsheimer zum Schwimmen diesen Sommer hin? „Wahrscheinlich nach Leonberg, eventuell auch nach Pforzheim oder Mühlacker“, nimmt Fritsch an.