Wegen Corona 1500 Liter Bier für die Bio-Methananlage

„Dann hat es uns eiskalt erwischt, als Mitte März der Gesetzgeber angesichts der Pandemie jegliche Veranstaltungen auf unbestimmte Zeit stoppte und Gaststätten stoppte“, so der Braumeister mit rund dreieinhalb Jahrzehnten Berufserfahrung. Also entschlossen sich die Volks schweren Herzens dazu, ihre Vorräte und auch das von ihren Kunden zurückgenommene Fassbier wegzuschütten. „Denn wir haben uns hohe Qualitätskriterien auferlegt, und denen bleiben wir auch in der Krise treu“, so der Brauereibesitzer.