Wegen Brandschutz Ditzinger Fuchsbau ist dicht

Für die Vereine würden nun Interimslösungen gesucht, ob in der Ortsmitte – beispielsweise in Bürgersaal und Stadtbibliothek – oder in anderen Stadtteilen. „Wir sind im ständigen Kontakt mit den Vereinen“, sagt Schmukal. Man habe für den Übergang „eine ganz gute Lösung gefunden“. Und doch fügt er an, man bitte die Vereine um Verständnis, „wenn nicht alles ganz reibungslos funktioniert“. Einzig das DRK kann seine Räume weiterhin nutzen. Alle anderen – beispielsweise Volkshochschule, die Karnevalsgesellschaft Titzo, die Turn- und Sportfreunde (TSF), Kultur- und Kunstkreis – mussten raus.