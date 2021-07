Wegen Baugebiet in Weil der Stadt Merklinger Gemarkung wird kleiner

Lesen Sie aus unserem Angebot: Grenzverschiebung – Können Gemeinderatssitze bleiben?

Ein neues Verfahren zur Bodenordnung würde Weil der Stadt 50 000 Euro mehr kosten und das Projekt Häugern-Nord um ein halbes Jahr verzögern. Über das Abtreten von gut 71 000 Quadratmeter Merklinger Gemarkung war schon im Vorfeld eine heftige, teils emotionale Debatte im Gemeinderat entbrannt.

Benennung der Straßen als Versöhnungsangebot?

Stadtrat Bernd Laure (FWV) aus Merklingen meinte jetzt im Gemeinderat, dass man das so regeln könne, dass die Fläche nicht „großartig“ verschoben werde. Sie solle so bleiben, wie sie ist. Auch Erwin Dürr (CDU) aus Merklingen forderte, die Gemarkungsgrenzen beizubehalten. Er habe schon 2016 angeregt, diese in die Planungen miteinzubeziehen. „Man kann doch die Wünsche der Merklinger nicht einfach so wegstreifen“, sagte er.

Andere Gemeinderäte wie etwa Steffen Rüger von den Grünen und Hans Dieter Scheerer von der FDP betonten, dass sie sich als Vertreter der Gesamtstadt sehen. „Ich verstehe, dass manche aus historischen Gründen an den Grenzen hängen, aber die Leute werden nachher gefühlt in Weil der Stadt leben“, sagte Rüger. Silvia Tanczos-Lückge (SPD) zeigte sich „verwundert“ über die Diskussion. „Wir haben aktuell große Wohnungsnot“, sagte sie, „und wir erlauben uns den Luxus, über Gemarkungsgrenzen zu diskutieren.“

Michael Borger (FWV) schlug einen Kompromiss vor: Er werde aus sachlichen Gründen zwar für den Verwaltungsvorschlag stimmen. Aber man könnte ja den Merklingern entgegenkommen, in dem die Straßen in dem neuen Baugebiet später nach Merklinger Flurnamen benannt werden.