Wechsel im Hemminger Gemeinderat Neues Gesicht für Die Partei

Jener Antrag Walkers zum Haushalt 2021 führte dazu, dass Anträge nur noch gestellt werden durften, wenn mindestens ein Sechstel der 18 Mitglieder sie unterstützen – wie es die Geschäftsordnung für die Arbeit des Gemeinderats vorsieht. Bis dato konnte die Liberale Barbara von Rotberg ohne wenigstens zwei Mitstreiter ihre Anträge einbringen. Markus Walker kündigte an, weiterhin in Hemmingen und im Landkreis Ludwigsburg in beratender Tätigkeit aktiv zu bleiben, auch ohne ein Amt auszuüben.