Wechsel an der Spitze des Fußballbezirks Das Murren von der Basis gehört zum Amt

Ohne Härten geht es nicht

Ganz ohne Härten sei dies nicht immer gegangen, jedoch nie aus bösem Willen. „Ich kann ja schlecht eine Staffel mit 20 Mannschaften bilden und eine mit zehn. Es muss schon einigermaßen ausgeglichen sein“, sagt Arnold, der im Hauptberuf als Referatsleiter bei einer Krankenversicherung tätig war. Letztendlich habe es immer funktioniert, wenn auch teilweise mit Murren. „Aber dieses Murren abzukriegen, ist Teil des Amtes“, sagt der Mann mit dem weißen Vollbart schmunzelnd. Er habe stets versucht, sich mit allen Beteiligen gut zu verständigen.

Seine schwersten Momente seien es gewesen, wenn einer seiner Bezirksmitarbeiter gestorben sei. Bedauerlich fand er es zudem, dass die Beteiligung der Vereine beim Bezirkstag nie über 60 Prozent hinausgegangen sei. „Es gibt Bezirke mit 80 bis 90 Prozent, manche erreichen sogar 100“, sagt Arnold, der selbst für den TV Neckarweihingen und die SKV Hochberg die Kickschuhe geschnürt hat. Wie viele Stunden pro Woche oder Monat er für sein Ehrenamt aufgewendet hat, will er gar nicht nachrechnen. „Meine Frau könnte mehr dazu sagen“, lässt er sich nur entlocken. Auch bestimmte Spielzeiten sind ihm nicht im Gedächtnis geblieben. „Jede Saison hat irgendwie ihren Reiz gehabt. Besonders spannend war es natürlich, wenn sich Meisterschaft und Relegationsteilnahme erst am letzten Spieltag entschieden haben“, sagt er.

„Handballergebnisse“ in den B-Ligen

In die Amtszeit von Hansjörg Arnold fällt unter anderem die Abschaffung der Kreisligen C zur Saison 2015/16. „Es war eine Mehrheitsentscheidung. Die andere Alternative wäre angesichts des Mannschaftsmangels gewesen, eine Kreisliga A aufzulösen“, erinnert sich der Remsecker noch gut. Dass später bemängelt wurde, es sei teilweise zu „Handballergebnissen gekommen“, weil einige frühere C-Ligisten eine Klasse höher zu schwach waren, hatte der 72-Jährige im Voraus geahnt. „In einigen Mannschaften war die Kameradschaftspflege offenbar wichtiger als regelmäßiges Training“, sagt er.

Lesen Sie hier: Die C-Liga im Bezirk Enz-Murr ist Geschichte

Als eine erschreckende Entwicklung hat Hansjörg Arnold die zunehmende Gewalt auf den Fußballplätzen wahrgenommen – gegen Schiedsrichter, aber auch unter den Spielern selbst. „Die Fälle heute sind schlimmer als früher. Wenn einer am Boden lag, war Schluss. Heute wird immer noch nachgetreten“, ist seine Erfahrung. Die Entwicklung könne man nicht verhindern, aber Maßnahmen dagegen ergreifen, wie beispielsweise die Einführung von Ordnern mit leuchtenden Warnwesten in den Vereinen.

Schiedsrichter bis zur Verbandsliga

Sportrichter und Öffentlichkeit seien jedoch zunehmend sensibilisiert. „Es gab Spieler, die aus dem Spielbetrieb des Württembergischen Fußballverbands ausgeschlossen wurden oder gegen die Haftstrafen und Schadensersatzzahlungen verhängt wurden“, erzählt Arnold, der selbst in der Verbandsliga gepfiffen und in der Oberliga an der Linie gestanden hat. Gewalt im Fußball habe es immer schon gegeben. „Beim Derby zwischen AC Mailand und Bologna 1956 hat es ein Schiedsrichter noch gerade so in die Kabine geschafft, nachdem er in der 89. Minute einen Elfmeter gepfiffen hatte. Und die Polizei musste anschließend scharfe Munition einsetzen“, nennt er nur ein Beispiel.

Dramen dieser Art sind ihm in seinen 21 Jahren im Bezirksvorstand erspart geblieben. Aber ganz will er vom Fußball sowieso nicht lassen. „Das Amt des Staffelleiters würde ich fortführen, wenn ich noch mal gewählt werden würde“, stellt er in Aussicht.