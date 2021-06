Doch wie die Stadtverwaltung Leonberg mitteilt, hat der ganze Schlamassel eine völlig andere Ursache. Durch die Corona-Lockdowns lag der Betrieb in der Küche des „Corfu Palace“ für knapp acht Monate darnieder, kein Wasser ist in dieser Zeit durch die Rohre in die Kanalisation geflossen. Nun haben die zu Hilfe gerufenen Fachleute einer Sanitärfirma entdeckt, dass sich durch den Stillstand, Fette aus dem Küchenbetrieb, die sonst problemlos mit dem Abwasser in die Kanalisation fließen und in der Kläranlage abgebaut werden, in den Rohren abgelagert hatten. Weil kein Wasser nachgeflossen ist, haben sich die Fette verklumpt.