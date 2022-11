Wasserknappheit in Renningen Reichen die drei Brunnen nicht mehr?

Ein trügerisches Gefühl

„Wir haben das Gefühl, dass wir Wasser im Überfluss haben“ stellt Hans-Peter Kuhlmann aus dem Sprechergremium des Nabu Renningen-Malmsheim fest. „Durchschnittlich liegt der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland täglich bei rund 120 Liter Wasser. In Spanien, wo es deutlich wärmer ist, ist er etwa doppelt so hoch. Und dreimal so viel Wasser benötigen die Menschen in den USA.“