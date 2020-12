Was geschieht mit dem Alten Rathaus? CDU: Der i-Punkt gehört auf den Marktplatz

Kein Anbau an das historische Gebäude

„Was die CDU-Stadträte nicht wollten und auch immer noch kritisch sehen, ist ein Anbau auf der Rückseite des Alten Rathauses“, stellt Elke Staubach klar. Werde doch damit das historische Gebäude in seiner ursprünglichen Substanz verändert. Ein Aufzug verursache laufende Kosten und komme dort nur wenigen Anlaufstellen zu Gute. Geprüft werden sollte eher nochmals, ob im Erdgeschoss des Alten Rathauses nicht doch noch Platz für den i-Punkt vorhanden sei, fordert die CDU-Fraktion.

Mit einer entsprechend einladenden Gestaltung, die von außen sichtbar sein muss, könnten gerade Touristen noch mehr über Leonberg und seine Umgebung erfahren. „Auch wenn nun eine neue Info-Stele am Marktplatz am Eingang zum Alten Rathaus installiert ist, so ersetzt sie doch nicht die persönliche Beratung“, gibt die CDU zu bedenken. Gerade um vielleicht nicht alltägliche Sehenswürdigkeiten rund um die Altstadt, über den Stadtpark mit seinen Kunstwerken, bis hin zu Württembergs schönster Dorfstraße in Eltingen zu erfahren und zu finden.