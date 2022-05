Warmbronner Schulcampus Räte fordern präzisere Informationen

Johannes Frey und Jutta Metz (beide Freie Wähler) oder auch Susanne Kogel (CDU) plädierten allerdings für einen Neubau. „Energetisch macht eine Sanierung keinen Sinn“, sagte Frey. „Wir kaufen die Katze im Sack“, meinte Kogel. Und Jutta Metz hat als Gemeinderätin schon viele Sanierungen miterlebt. „Die sind meistens ein Fass ohne Boden.“

Auch der OB ist mit seinem Latein am Ende

Nach einer mehr als einstündigen Diskussion war selbst Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) mit seinem Latein am Ende. Einen neuen Impuls erhoffte er sich von Rektorin Monika Wenger, als er ihr die Gelegenheit gab, ihre Meinung den Räten aus schulischer Sicht zu schildern. Doch auch für Wenger gibt es keine eindeutige Richtung. Sie weiß das in die Jahre gekommene Gebäude in der Büsnauer Straße mit seinen großen Klassenzimmern aus pädagogischer Sicht sehr zu schätzen. So aber auch einen möglichen Neubau, der allen energetischen Anforderungen gerecht werden würde. „Die Sache ist zu komplex, um eine einfache Lösung finden zu können“, sagte sie.

Um sich erst einmal einen vagen Überblick verschaffen zu können, welche Tendenz sich bei den Gemeinderäten abzeichnen könnte, ließ Cohn die Gemeinderäte probeweise abstimmen. Und hier gab es eine äußerst knappe Mehrheit von nur einer Stimme für den Neubau. „So bekomme ich keinen Frieden in Warmbronn“, vertagte Cohn das Thema erneut.

Auch die Sportvereine sollen integriert werden

Einig waren sich dann alle, das Thema noch einmal zu vertagen, um noch zu viele offene Fragen zu klären. Die Räte fordern präzisere Fakten, beispielsweise zu den Kosten. Wie genau funktioniert eine Waldverjüngung? Auch wünschen sie, dass die Meinung der Warmbronner Sportvereine, die in der Büsnauer Straße ihr Gelände haben, mit einfließen kann. Die Schulleiterin bekam die Einladung, künftig in den Entscheidungsprozess eingebunden zu werden. Das nahm Monika Wenger gerne an.