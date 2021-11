Warmbronn Lkw beschädigt Haltestellenschild

Leonberg - Am Dienstagabend gegen 18 Uhr ist es im Leonberger Teilort Warmbronn an der Bushaltestelle „Hauptstraße“ zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Wahrscheinlich versuchte ein Lkw, nahe der Bushaltestelle zu wenden, weil die Fahrbahn dort breiter ist. Beim Wenden streifte der Lkw eine Straßenlaterne und die daran angebrachte Fahrplantafel des VVS (Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart). Außerdem wurde das Haltestellenschild beschädigt, das in etwa zweieinhalb Metern Höhe montiert war.