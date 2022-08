Die Feuerwehr Leonberg musste am Donnerstagvormittag wegen eines Kabelbrands in der Nähe des Naturfreundehauses Wanne ausrücken. Wie die Polizei am Freitag berichtet, entwickelte sich der Brand an einem Strommast gegen 10.30 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts. Ein Kurzschluss könnte dazu geführt haben, dass an der Kunststoffummantelung einer Stromleitung das Feuer ausbrach.