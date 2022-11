Wanne Wullinger in Leonberg Der Traum vom eigenen Lokal ist geplatzt

Dabei hatten der gelernte Koch und seine Frau noch mit den Folgen eines Küchenbrandes zu kämpfen, der kurz nach der Eröffnung im Sommer 2018 die Innenräume unbrauchbar machte. Die Wullingers richteten draußen eine Notküche ein. „Aber viele Gäste dachten, wir hätten wegen des Brandes geschlossen.“ Auch die Schadenregulierung streckte sich. Die letzte Rate floss erst in diesem Sommer.

Nach dem ersten Lockdown ging es an Christi Himmelfahrt 2020 wieder los – unter strengen Auflagen. Die Gäste mussten selbst im Freien mit Maske herumlaufen und sich ihre Bestellungen abholen. Die Tische standen im Abstand von 1,50 Meter, was die Gästezahl verminderte. „Das Ordnungsamt war fast jeden Tag da“, erinnert sich Andreas Wullinger. „Aber wir haben alle Auflagen pingelig eingehalten.“ Was bei den Gästen nicht nur auf Verständnis gestoßen war.

Das Folgejahr brachte für die komplette Gastronomie ein beständiges Auf und Ab. Wie viele ihrer Kollegen investierten auch die Wullingers in Trennscheiben aus Plexiglas und andere Sicherheitsvorkehrungen. Zu allem Überfluss musste eine neue Kaffeemaschine für 15 000 Euro angeschafft werden. Das Kassensystem genügte den digitalen Ansprüchen nicht mehr. Ein neues kostete 12 000 Euro.

Mit den Lockerungen kehrten die Gäste zurück

Ihren vier Festangestellten hatte das Paar während der Pandemie nicht gekündigt. Das Kurzarbeitergeld wurde ihnen von der staatlichen Hilfe abgezogen. Das nahmen die Wullingers in Kauf: „Wir haben ja eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter.“

Zumal sie in diesem Jahr ihre Leute gut gebrauchen konnten. Mit den Lockerungen kehrten die Gäste zurück. „Es lief toll“, sagt der Chef. „Wir konnten unsere Coronaschulden tilgen und waren optimistisch.“ Der Einbruch kommt im September: steigende Energie- und Lebensmittelpreise, eine kleine Coronawelle und eine durch Krieg und Zukunftsängste verunsicherte Kundschaft – zu viel für einen kleinen Betrieb, der gerade wieder Licht am Ende des Tunnels sieht. „Die Strompreiserhöhung ist Wahnsinn, und mit unseren Lieferanten sind keine Kompromisse zu machen. Da gilt das Motto: Bezahl oder stirb“, berichtet Wullinger. Kreditgespräche bei der Hausbank scheitern: „Die haben uns nur ausgelacht.“ Am Ende bleiben monatliche Fixkosten von 6000 Euro – ohne Personal und Lebensmittel. Da hilft auch nicht, dass der Leonberger Naturfreunde-Verein Zugeständnisse bei der Pacht macht: Die Verbindlichkeiten sind zu groß.

Die Insolvenz ist der einzige Ausweg

Anfangs wollen Andreas und Jessica Wullinger nur über den Winter schließen. Sie können in einem Ferienort in Österreich arbeiten. Dort wird gut bezahlt. Mit dem Geld, so hoffen sie, können sie im kommenden Frühjahr in Leonberg neu durchstarten.

Nach einer Woche platzt auch diese Hoffnung: Es reicht nicht. Die Insolvenz ist der einzige Ausweg. Nach Österreich gehen der 34-Jährige und seine 28-jährige Frau trotzdem. Irgendwo muss ja Geld herkommen. Ob sie jemals zurückkehren? „Wir stammen aus Heimerdingen und Schöckingen und hängen an unserer Heimat“, sagt Andreas Wullinger. „Aber wir wissen es nicht.“