Walther Erbacher aus Leonberg Nie dagewesene Musik als innerer Antrieb

So fing er als Musiklehrer an zwei Pforzheimer Gymnasien an, wo er 38 Jahre unterrichtete. „Aber damit kein falscher Eindruck entsteht“, erklärt er, „dies war kein volles Deputat.“ Er habe das deshalb getan, weil er bei seiner eigentlichen Tätigkeit als Dozent an der Musikhochschule Karlsruhe auch Schulmusikstudenten ausbildete und dafür den Bezug zur Praxis haben wollte. Seine Lehrtätigkeit an der Karlsruher Musikhochschule von 1971 bis 2005, „das war mein Leben“, sagt Walther Erbacher rückblickend. Dort habe er keinen Chef über sich und in der Lehre absolute Freiheit gehabt. „Sie konnten als Hochschullehrer unterrichten, was Sie wollten, mussten es allerdings auch verantworten.“

Seine Frau traf er bei einem Konzert

An seine Zeit an der Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst hat er nicht so gute Erinnerungen. Dort war er parallel zwölf Jahre von 1973 bis 1984 tätig. Stuttgart sei heute in Sachen Neue Musik sehr inspirierend, sagt Walter Erbacher. „Aber zu meiner Zeit wollte man mich als Musiktheoretiker klein halten.“ Das habe sich inzwischen total geändert. Etwas Gutes aber habe die Stuttgarter Zeit gehabt: Während der langen S-Bahn-Fahrten hat er Hebräisch gelernt. Walther Erbacher und seine Frau Johanna Erbacher-Binder, seit 1971 verheiratet, leben seit 40 Jahren in der Leonberger Gartenstadt. „Wir sind hier völlig integriert“, sagt er. Die Kirchenmusikerin und freie Konzertsängerin hat er – wie könnte es anders sein – bei einem Konzert getroffen. „Es war ein unheimliches Glück, dass wir uns kennengelernt haben“, sagt Erbacher.

Seine Frau, die auch Lehrbeauftragte an der Musikhochschule war, sei oft ein Korrektiv für ihn gewesen. „Ich in meinen Plänen, meinem Abstrakt-Sein konnte oft beißen wie ein Wolf, und wenn’s auf die Wirklichkeit gestoßen ist, hat‘s manchmal nicht funktioniert.“ So beschreibt er sich im Rückblick. „Da hat sie mich, weil sie meine Sachen gemacht hat, in manchen Dingen korrigierend beschützen können, um nicht weitere Fehler zu machen“, sagt Walther Erbacher. „Wie wir zusammenpassen, ist einfach toll,“ fügt er hinzu.