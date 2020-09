Waldkindergarten in Rutesheim Die Lerchenwichtel ziehen im Wald ein

Bislang stehen vor allem Jungen und Mädchen aus umliegenden Kommunen auf der Liste. „Das wird kein Problem sein, denn wir haben Bedarf, und die Kinder sind da“, sagt Susanne Dornes.

Mit der Eingewöhnung geht es los

Am 7. September startet die Gruppe zunächst sukzessive mit der Eingewöhnung der Kinder. „Es kommen nicht alle auf einmal, sondern immer ein paar neue dazu“, erklärt Friederike Kühn, die Leiterin der Lerchenwichtel. Am Morgen werden die Kinder zunächst beim Bauwagen ankommen. Dieser ist ganz neu und eine spezielle Anschaffung. „Die moderne Bauart ist ganz auf die Bedürfnisse eines Waldkindergartens ausgerichtet“, erläutert die Rutesheimer Bürgermeisterin. Sind alle da, gibt es einen Begrüßungskreis, in dem besprochen wird, was den Tag über ansteht. Dabei wird auch viel gesungen, denn insbesondere auf Musik und Sprachbildung liegt hier der Fokus.

Nach dem gemeinsamen Frühstück begeben sich die Kinder auf Tour durch den Wald, wo ein Waldplatz für sie bereitsteht. Dieser ist verkehrssicher und wird regelmäßig überprüft. Es werden Waldsofas, und Waldhütten gebaut, sodass es hier richtig gemütlich wird. Die Gruppe bewegt sich aber auch mal querfeldein durch den Wald und geht auf Erkundungstour.

Verkehrssicher und gut erreichbar

Gegen 12.30 Uhr kehren die Kleinen zurück zum Bauwagen. Geöffnet hat der Kindergarten immer von 7.30 bis 13.30 Uhr. „Der Waldkindergarten ist eine tolle Ergänzung zum vielfältigen Betreuungsangebot der Stadt“, freut sich die Bürgermeisterin. Leider könne wegen des hohen Personalschlüssels für einen Waldkindergarten hier keine Ganztagsbetreuung angeboten werden, bedauert sie.

„Im pädagogischen Konzept der Lerchenwichtel wird viel Wert auf Motorik gelegt“, erklärt Evelyn Quass. Umweltbewusstsein, was einen umgibt, die Wertschätzung gegenüber der Natur und Tieren – all das spiele eine große Rolle. „Trotzdem wird ganz regulär am Orientierungsplan des Landes gearbeitet, wie in anderen Kindergärten auch“, sagt die Geschäftsführerin des Trägers. Auch Vorschule wird angeboten.

Gemeinsam mit den Kindern wollen die Erzieher auch die Arbeit der Amphibienschützer unterstützen und sich mit dem Thema beschäftigen. Ganz in der Nähe, an der Straße zwischen Rutesheim und Flacht, verläuft der Amphibienzaun.