Waldkindergarten Die Wurzelkinder kommen nach Renningen

Renningen - Die Leonberger Wurzelkinder bekommen Zuwachs. Allerdings nicht in Leonberg, sondern in Renningen. Der Verein, der den Waldkindergarten am Silberberg betreibt, hat sich auf die Ausschreibung von Renningen für einen neuen Waldkindergarten beworben – als einziger Betreiber. Die Stadt zeigte sich in der Gemeinderatssitzung am Montag trotzdem zufrieden, erfüllt der Verein doch alle Kriterien, die in der Ausschreibung gefordert wurden. Der Rat votierte für die Vergabe des Auftrags an die Wurzelkinder.