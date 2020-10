Waldfriedhof Leonberg Wenn zur Trauerfeier die Worte fehlen

Draußen ist nichts zu verstehen

„Ich finde es traurig, dass eine Stadt wie Leonberg nicht in der Lage ist, ein paar Boxen zu beschaffen und diese außerhalb so zu positionieren, dass es gewährleistet ist, dass jeder Trauergast etwas versteht. Speziell in der jetzigen Zeit, in der nur eine begrenzte Anzahl an Personen in die Aussegnungshalle darf“, kritisiert der Witwer. „Ich habe dies auch schon mehreren Verantwortlichen gesagt, habe aber das Gefühl, dass es keinen so wirklich interessiert“, sagt Walter Stickel. Deshalb hat er sich mit seinem Anliegen an unsere Zeitung gewandt. „Mir hilft es nicht mehr aber vielleicht vielen anderen“, sagt er.