Rutesheim - Was im täglichen Sprachgebrauch mit „unser Waldenserort“ oder „unser Waldenserdorf“ gang und gäbe war , ist nun auch ganz offiziell. Perouse darf vom 1. Januar an „Waldenserort“ als Zusatzbezeichnung auf den gelben Straßenschildern an den Ortseingängen führen, so wie auch Weil der Stadt inzwischen den Zusatz „Keplerstadt“ führt.