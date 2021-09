Waldenser Verfolgt, vertrieben und rechtlos

Die frühen Anhänger von Valdes, sowohl Männer als auch Frauen, verzichteten auf persönlichen Besitz und wurden deshalb in Südfrankreich als Arme von Lyon bezeichnet. Sie ließen sich die Bibel in die Volkssprache übersetzen und folgten dem biblischen Auftrag Christi an seine Jünger: Verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Sie kritisierten Missstände in der katholischen Kirche, betrachteten sich aber als ihre Mitglieder.

Nach der Exkommunikation Valdes’ durch den Erzbischof von Lyon aufgrund des Streits um die Laienpredigt wurden die Armen von Lyon 1184 erstmals in dem von Papst Lucius III. nach dem Konzil von Verona verfassten Edikt als Häretiker aufgeführt, mit dauernder Exkommunikation belegt und mit schweren Strafsanktionen bedroht.

Ab den 1230/1240er-Jahren begann die Verfolgung durch die Inquisition. Diese Verfolgungen waren meist regional und für kürzere Zeiträume organisiert. Aber auch außerhalb der inquisitorischen Nachstellungen wurden Waldenser von lokalen Machthabern verfolgt. Bis in die Neuzeit kam es immer wieder zu Versuchen, das Waldensertum auch physisch auszurotten, insbesondere in Italien, Savoyen (Frankreich), Deutschland, Österreich und Böhmen.

Nach ihrer Vertreibung aus Lyon 1182/83 gewannen die Waldenser vor allem im südfranzösischen Languedoc neue Anhänger, waren aber bereits um 1184 auch in Oberitalien aktiv. Nach 1200 dürften die Waldenser auch den süddeutschen Sprachraum erreicht haben. Bis 1250 existierten hier bereits starke Gemeinden, insbesondere im österreichischen Donauraum und in Bayern, aber auch in Schwaben und im oberen Rheinland.

Fast 700 Jahre Verfolgung

Zu Beginn des 13. Jahrhunderts existierten zwei waldensische Großgruppen: die südfranzösischen Armen von Lyon und die oberitalienischen lombardischen Armen unter ihrem Wortführer Giovanni de Ronco. Obwohl das mittelalterliche Waldensertum eher flach organisiert war, bildete es trotz Verfolgung immer wieder regional übergeordnete Leitungsgremien aus.

Nach der Zuerkennung ihrer religiösen Rechte und bürgerlichen Freiheit im Revolutionsjahr 1848 ging für die Waldenser eine fast 700-jährige Zeit der Verfolgung, Vertreibung und Unterdrückung zu Ende. Die Lettere Patenti sicherten ihnen das Recht der freien Berufswahl und das Recht auf Grunderwerb zu.

Noch heute wird in den italienischen Waldensergemeinden – aber auch in Perouse – die Unterzeichnung der Lettere Patenti jedes Jahr am 17. Februar festlich mit einem Freudenfeuer begangen.