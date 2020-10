Waldbegang in Renningen Der Schein eines intakten Waldes trügt

Renningen - Mitten im Wald, am Rand einer kleinen aufgeforsteten Fläche mit einigen jungen Eichen und Nussbäumen, verteilt Revierförster Rolf Maier rote Bänder, nicht unähnlich solchen, mit denen man Geschenke umwickelt. Unter den Schuhen raschelt eine feuchte Schicht Herbstlaub. Doch die gaukelt die Nässe nur vor. Obwohl es in den vergangenen Tagen ein wenig geregnet hat, ist direkt unter der Laubschicht der Waldboden, über den die Renninger Gemeinderäte am Freitagnachmittag streifen, knochentrocken. „Weiß jemand, wie die Bäume heißen, die man mit diesen Bändern markiert?“, fragt der Waldexperte in die Runde. Einer aus der Gruppe ruft: „Z-Bäume!“ Z wie Zukunft. Die Forstleute markieren auf diese Weise jene jungen Bäume, die auf Grund ihres guten Wuchses stehen bleiben sollen. Drumherum müssen die anderen irgendwann zu deren Gunsten weichen.