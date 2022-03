Die Stadt empfiehlt, bei der Frühjahrsputzaktion regenfeste, wärmere Kleidung mit Handschuhen sowie festes Schuhwerk zu tragen. Treffpunkte sind um jeweils 8.30 Uhr in Weil der Stadt der Festplatz an der Jahnstraße sowie das Johannes-Kepler-Gymnasium, in Merklingen der Festplatz an der Untere Talstraße sowie der Pausenhof der Grund- und Hauptschule, in Münklingen die Grundschule, in Hausen und in Schafhausen die jeweiligen Rathäuser. Für Rückfragen ist das Bürger-und Ordnungsamt von Weil der Stadt unter der Telefonnummer 0 70 33 / 52 11 47 zu erreichen.