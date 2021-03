Wahlkreis Leonberg Weissach wählt am grünsten

Kurtz liegt in vier Kommunen vorn

Die größte Unterstützung für den Wahlsieger Peter Seimer (Grüne) gab es ganz im Norden. In Weissach holte der Landtagsneuling 35,4 Prozent der Stimmen. Auch in Rutesheim, Weil der Stadt und Herrenberg lag der Aidlinger über 34 Prozent. Seine Konkurrentin von der CDU, Sabine Kurtz, hatte in vier Kommunen die Nase vorn: In Jettingen (30,8 Prozent) holte die Leonbergerin mit Abstand die meisten Stimmen und lag auch in Deckenpfronn, Mötzingen und Grafenau vorn. In Mötzingen waren es fast fünf Prozentpunkte Unterschied zwischen beiden mit dem besseren Ende für Kurtz. In Renningen hatte dagegen Seimer über elf Prozentpunkte Vorsprung.