Wahlkreis Leonberg Ein neuer Grüner gegen routinierte CDU-Frau

Auch wenn die Grünen fünf Jahre später landesweit gute Umfragewerte haben, ist nicht ausgemacht, dass die Umweltpartei im Wahlkreis zwischen Leonberg und Herrenberg erneut triumphieren kann. Denn das Zugpferd Murschel tritt nicht mehr an. Seit 15 Jahren gehört der Agrarwissenschaftler dem Landtag an. Im vergangenen November erklärte der heute 64-Jährige, der sich nicht nur in seiner Heimatstadt einer großen Beliebtheit erfreut, dass er sich nun auf die Kommunalpolitik im Leonberger Gemeinderat beschränken will.