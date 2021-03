Wahlkreis Leonberg Drei Landtagsmandate für Leonberg

Leonberg - Bis spät in die Nacht musste Sabine Kurtz (CDU) am Sonntag zittern – wie schon bei der vorangegangenen Landtagswahl vor fünf Jahren. Auch wenn die Landtags-Vizepräsidentin aus Leonberg mit 26 Prozent 1,4 Prozentpunkte verlor, lag sie doch immer noch über dem Landesschnitt ihrer Partei. Und somit kann Kurtz ihre vierte Amtszeit im Landesparlament antreten. Das Direktmandat im Wahlkreis Leonberg hat sie erneut an den grünen Kandidaten verloren. Vor fünf Jahren war es Bernd Murschel, nun ist es der erst 27 Jahre alte Peter Seimer aus Aidlingen.