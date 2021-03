Wahlerfolg in Leonberg Die neue Generation übernimmt das grüne Ruder

In einer ersten Stellungnahme nach Bekanntgabe des Ergebnisses hatte er die Wahl als ein „Mandat für alle demokratischen Parteien“ bezeichnet, das zeige, dass populistische Positionen nicht verfangen haben. Eine direkte Anspielung auf die Stimmenverluste der AfD. Im Wahlkampf hätten ihn einige AfD-Anhänger angerufen. „Man muss ernst nehmen, was da vorgebracht wird. Aber das heißt nicht, dass ich dem zustimmen muss.“

Innenpolitik ist ein großes Thema

Seinen Beruf als Steuerfahnder will er vorerst ruhen lassen. „Ich könnte auch ein Büro als Steuerberater eröffnen und das nebenher machen. Aber ich will mich ganz auf die Arbeit als Landtagsabgeordneter konzentrieren. Das ist schon eine abendfüllende Aufgabe“, sagt der 27-Jährige.

Wo er seine Schwerpunkte setzen möchten, weiß er genau. „Als Grüner liebäugel ich ja schon mit dem Umwelt- und Klimaausschuss – so wie meine 57 übrigen Fraktionskollegen wohl auch“, sagt er und lacht. Innerlich scheint er sich schon darauf vorzubereiten, dass sein anderes Steckenpferd zum Zuge kommen wird: die Innenpolitik. Ein Themenfeld, in dem den Grünen nicht so viel Kompetenz zugetraut werde. „Das ist für mich auf jeden Fall sehr reizvoll, und ich denke, ich kann mit meiner praktischen Sicht einen guten Beitrag leisten“, meint Seimer.

Dabei ginge es gar nicht so sehr um große Reformen, sondern um Dinge wie Digitalisierung und Ausstattung. Er nennt ein Beispiel: „Ein Polizeirevier hat ein monatliches Budget zum Tanken. Ist das aufgebraucht, dann bleiben ein oder zwei Dienstwagen eben mal stehen.“ Manche Regelung sei zwar gut gemeint, funktioniere aber nicht in der Praxis.

Transformation im Autokreis

Eine große Aufgabe in den kommenden fünf Jahren sieht er in der Transformation der Wirtschaft. „Ich hoffe, die FDP erkennt auch irgendwann, dass der Klimaschutz die Zukunft der Wirtschaft ist“, sagt er mit Blick auf mögliche Koalitionspartner. Andere Länder hätten bereits das Ende des Verbrennermotors beschlossen und die Automobilkonzerne stellten sich darauf ein – auch ganz ohne Zutun der Grünen.

Seine Aufgabe im automobilstarken Kreis Böblingen sieht er dabei vor allem darin, Kontakte zu knüpfen zwischen innovativen Unternehmern und den richtigen Stellen beim Land. Was ihm lieber wäre, eine Fortsetzung von Grün-Schwarz oder eine Ampel-Koalition? „Ich habe keine Präferenz. Wir werden das machen, was am besten für den Klimaschutz ist“, sagt Peter Seimer.