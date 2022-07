Wahl in Weissach Das Image der Unregierbarkeit

Gut 7600 Einwohner hat die Gemeinde Weissach. Der Doppel-Ort am Strudelbach ist also nicht ganz klein, aber eigentlich nicht groß genug, um bei einer Bürgermeisterwahl eine besondere mediale Aufmerksamkeit zu erzielen. Und doch richten sich viele Augen an diesem Sonntag nach Weissach, wo der neue Rathaus-Chef vom Volk bestimmt wird. Das Interesse an der Entscheidung, wer das Porsche-Dorf in der Zukunft maßgeblich lenken wird, ist überdurchschnittlich groß.