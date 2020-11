Leonberg - Paukenschlag bei der Wahl des Leonberger Finanzbürgermeisters: Amtsinhaber Ulrich Vonderheid (CDU) erhält am späten Dienstagabend im Gemeinderat in der Stichwahl 16 Stimmen, sein parteiloser Herausforderer Maic Schillack 17 positive Voten. Damit ist der Kämmerer aus Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen gewählt. Er tritt sein neues Amt im Januar an. Vonderheid war erkennbar frustriert.