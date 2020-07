Wahl am 2. August Neun Kandidaten wollen Weil der Städter Bürgermeister werden

Michael Ohm (59) kandidiert ebenfalls. Er ist Architekt und wohnt in Bremen. Wie der „Schwarzwälder Bote“ berichtet, hat Ohm in dieser Woche auch seine Bewerbung in Burladingen eingereicht, wo am der Bürgermeister am 20. September gewählt wird. Dem Bericht zufolge ist er seit 2019 Mitglied bei den Grünen – in Burladingen erführen aber die Grünen aus der Zeitung von seiner Kandidatur.