VW-T1-Bauer in Sindelfingen Der Stille hinter dem Bulli

Lebenlang ein Brett vorm Kopf

Während viele Kollegen in die Versuchsabteilung wechselten, hatte er weiterhin Spaß daran, Linien auf ein Blatt Papier am Reißbrett zu zeichnen. „Ich habe mein Leben lang ein Brett vor dem Kopf gehabt“, sagt Vettel immer wieder, ein Konstrukteurswitz. Dann grinst er, man spürt ein bisschen Stolz bei Vettel, der manchmal vergisst, was am Tag zuvor geschehen ist, sich aber gut an früher erinnert. Irgendwann war Vettel gemeinsam mit einem Kollegen für die Karosserie des T1 verantwortlich. An die Mannschaft kann er sich gut erinnern. Der Co-Zeichner an der Karosserie, ein Ostpreuße, mit dem war gut arbeiten. Der Leiter der Konstruktionsabteilung? Recht ausgeglichen, der ließ keinen Chef raushängen.

Über manches legt sich aber ein grauer Schleier, der die Erinnerung verblassen lässt. Wie die an der Front spitz zulaufenden Linien entstanden sind? Warum die Chromleisten darauf dazugekommen sind? Er schaut einen dann mit seinem gutmütigen Blick an, als hätte man selbst gerade Blödsinn erzählt und er würde das überspielen, so wie Großväter das manchmal mit flunkernden Kindern tun. Und dann erzählt er einfach anderswo weiter.

15 Jahre lang blieb Vettel bei VW, viele Jahre davon begleitete er den Bulli. „Das war eine schöne Zeit“, sagt Vettel, und das klingt nüchtern. Mehr sagen seine Augen, die zu leuchten beginnen. Warum er wegging? „Ich wollte mal von zu Hause weg“, sagt er. Bei Porsche in Stuttgart lernte er seine Frau kennen, sie bekamen Kinder, die Familie zog in ein Haus auf dem Land. Er arbeitete am Porsche Targa mit und kaufte für seine Familie einen Audi, wegen des Platzes, später fuhr er Porsche. Einen Bulli besaß Vettel nie, und lange sprach er auch nicht darüber.

Er habe erst in den letzten Jahren begonnen, so richtig darüber zu reden, sagt sein Sohn Guido Vettel. „Immer wenn er einen Bus sieht, sagt er, ‚das ist mein Baby‘.“ Aber der Sohn glaubt, dass seinem Vater gar nicht klar ist, welcher Kult um den Wagen entstanden ist, den er erschaffen hat. Vielleicht ist Karl Vettel aber nur zu bescheiden, um es zuzugeben.