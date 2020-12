VVS an Weihnachten und Silvester Bus und Bahn im Wochenendmodus

Region - An Weihnachten und zum Jahreswechsel gibt es Veränderungen im Fahrplan des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS). So sind in der Nacht auf den 24. Dezember die Nachtzüge auf den S-Bahn-Strecken unterwegs. An Heiligabend sowie an Silvester gilt grundsätzlich der Samstagsfahrplan. Allerdings mit einer Einschränkung. So sind die Stadtbahnen der SSB von 14 Uhr an nur noch im 15-Minuten-Takt unterwegs. Die S-Bahnen im VVS-Gebiet fahren von 20 Uhr nur noch einmal pro Stunde, auch nachts. Dafür entfallen die Nachtbusse. Der VVS begründet dies mit einer geringeren Nachfrage an Heiligabend und den Ausgangsbeschränkungen im Corona-Lockdown.