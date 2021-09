Rutsheim - Zu den Themen„Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung“ findet am Freitag, 8. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr in der Festhalle in Rutesheim (Mieminger Weg 2) eine kostenfreie Veranstaltung statt. Dazu laden die Stadt Rutesheim und der Kreisseniorenrat (KSR) interessierten Bürgerinnen und Bürger ein.