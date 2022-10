An diesem Freitag, 21. Oktober, 19.30 Uhr, gibt Tobias Merckle einen ganz persönlichen Einblick in sein Leben. Seine Lebensgeschichte e ist so ungewöhnlich wie spannend. Er berichtet aus der Arbeit mit straffälligen Jugendlichen im Seehaus , von den Hoffnungshäusern, in denen Geflüchtete mit Deutschen zusammen wohnen, von Versöhnungsarbeit zwischen Guerilleros, Paramilitärs und Opfern des über 50 Jahre dauernden bewaffneten Konflikts in Kolumbien und der Unterstützung der Ukraine.