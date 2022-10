Vorstoß zu Nachtflugbetrieb Neue Perspektiven für Christoph 41

Allein in den vergangenen zwei Tagen hat es auf der A 8 bei Leonberg zwei schwere Unfälle gegeben. In Renningen musste ein verunglückter Motorradfahrer mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebrachten werden. Das sind nur drei aktuelle Beispiele von vielen: Der Autobahn-Hotspot zwischen Stuttgarter Kreuz, Leonberger Dreieck und der Dauerbaustelle bei Pforzheim ist einer der Unfallschwerpunkte in ganz Deutschland. Hier reiht sich Stau an Stau, entsprechend groß ist die Gefahr, dass es kracht. Und das passiert leider Tag für Tag.