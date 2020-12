Vorschriften in Bad und Sauna Mit üblicher Badebekleidung – aber ohne Haarefärben

Kein Eintritt ohne Entgelt

Damit würde er gleich gegen zwei Absätze des Paragrafen 4 in der Satzung des städtischen Bäderbetriebs verstoßen: Unter klein b) ist nämlich der Besuch „der einzelnen Bäder ohne Bezahlung des vorgeschriebenen Entgelts nicht gestattet.“ Des weiteren würde dem Absatz klein c) zuwidergehandelt, „wonach eine Nutzung außerhalb der festgelegten Öffnungszeiten“ nicht erlaubt ist. Also bleiben Sie lieber daheim, Sie würden ohnehin „sofort des Bades verwiesen“, wie es der Paragraf 3, Absatz 4, der Benutzungsordnung regelt.