- Sexuell belästigt wurde am Sonntagabend eine 16-Jährige auf dem Bahnhof in Magstadt. Wie die Bundespolizei am Dienstag informiert, hat ein 39-Jähriger die junge Frau am Ostersonntag gegen 20.30 Uhr am Bahnhof angesprochen. Hierbei kam er ihr offenbar sehr nahe und machte mehrfach sexuell anzügliche Bemerkungen.