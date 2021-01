Vorfall in Leonberg Jogger geht auf Autofahrer los

Leonberg - Ein VW-Fahrer und ein Jogger sollen am Mittwochmorgen in der Mühlstraße in Leonberg aneinandergeraten sein. Gegen 7.30 Uhr kam der VW-Fahrer aus Richtung Rutesheimer Straße, als vor ihm ein Jogger lief. Nach derzeitigem Kenntnisstand hupte der Autofahrer, um den Jogger auf sich aufmerksam zu machen und setzte zum Überholen an. Als der Jogger mit einer beleidigenden Geste reagierte, hielt der Autofahrer an, um ihn zur Rede zu stellen.