Am Robert-Bosch-Gymnasium in Gerlingen hat es am Montag eine Amokdrohung für Dienstag gegeben. In der Schultoilette wurde laut der Polizei am Vormittag ein Zettel mit einer entsprechenden Ankündigung für den darauffolgenden Tag gefunden. Die Schulleitung hat nach Angaben der Polizei diese sofort verständigt, dann wurde das weitere Vorgehen abgestimmt.