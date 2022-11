Vorfall in Ditzingen Mann tritt nach Hund und beleidigt Besitzerin

Am Montagnachmittag ist es auf einem Feldweg zwischen der Korntaler Straße in Ditzingen und dem Grünen Heiner zu Handgreiflichkeiten zwischen einer Hundebesitzerin und einem Jogger gekommen. Die beiden begegneten sich gegen 17.10 Uhr. Die Hundebesitzerin sprach den Jogger auf einen Vorfall in der vorherigen Woche an, bei dem der Mann den Hund der Dame getreten haben soll. Der Unbekannte beleidigte die 65-Jährige daraufhin und stieß sie, weshalb sie stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.