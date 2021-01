Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14.25 Uhr auf der Landstraße zwischen Heimerdingen und Weissach. Der 20 Jahre alte Rennradfahrer war in Fahrtrichtung Weissach unterwegs, als ihm an der Einmündung der Kreisstraße 1688 aus Richtung Enzweihingen ein schwarzer VW Golf die Vorfahrt nahm. Im weiteren Verlauf bremste der Golffahrer den Radfahrer aus. Der Rennradler überholte das Auto, woraufhin der Golffahrer mehrfach hupte und den Rennradfahrer schließlich wieder überholte. Der Autofahrer stieg anschließend aus seinem Fahrzeug aus und stieß den 20-Jährigen von seinem Rennrad.