Vorfall auf der B 295 Mercedes-Fahrer geraten aneinander

Leonberg/Renningen - Zwei Autofahrer sind am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr auf B 295 bei Leonberg offenbar ordentlich aneinander geraten. Ein 19-Jähriger war auf dem linken Fahrstreifen mit seinem Mercedes in Richtung Renningen unterwegs, als ihm ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer offenbar zu dicht auffuhr. Der 19-Jährige wechselte auf die rechte Spur. Der 38-Jährige soll dann auf gleiche Höhe gefahren sein und seinen Wagen ruckartig nach rechts gezogen haben, sodass der 19-Jährige habe ausweichen müssen. Daraufhin habe sich wiederum der 19-Jährige mit seinem Wagen vor den 38-Jährigen gesetzt. Beide Fahrzeuge hielten schließlich auf Höhe des „Warmbronner Ohr“ auf der B 295 an.