Vorfall an der A 8 bei Rutesheim Unbekannter flieht nach Lkw-Unfall

Rutesheim - Mit schweren Verletzungen ist ein 35 Jahre alter Sattelzug-Fahrer am Montagabend nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz „Heckengäu“ an der Bundesautobahn 8 bei Rutesheim in ein Krankenhaus gebracht worden. Um sich einen Überblick über die Parksituation zu verschaffen, hatte er gegen 22.20 Uhr seinen Sattelzug kurz vor Beginn der Beschleunigungsspur außerhalb der markierten Parkflächen abgestellt und war ausgestiegen. Der bislang unbekannte Fahrer eines weiteren Sattelzuges wollte auf die Autobahn in Richtung München auffahren und streifte dabei den Zug des 35-Jährigen, der zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und ein Stück mitgeschleift wurde.