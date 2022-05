Ein 25-Jähriger ist am Montagmittag in der S 60 von Böblingen in Richtung Renningen ohne Ticket erwischt worden. Das berichtet die Polizei. Die beiden Fahrkartenkontrolleure forderten ihn daher am Bahnhof Renningen-Süd auf, die Bahn zu verlassen. Auf dem Bahnsteig verweigerte er die Angabe seiner Personalien. Als die beiden mit der Polizei drohten, versuchte der 25-Jährige zu flüchten. Einer der Kontrolleure konnte ihn am T-Shirt festhalten, woraufhin der junge Mann ihn am Arm gepackt und ihn mit sich ins Gleisbett gerissen haben soll. Dort versuchte der Verdächtige wohl, den Kontrolleur mit einem Stein zu schlagen, und biss ihn in Oberarm und Finger. Die zweite Kontrolleurin eilte ihrem Kollegen zur Hilfe und wurde dabei von dem Verdächtigen beleidigt und bedroht. Die Ludwigsburger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter räuberischer Erpressung. Die Ludwigsburger Kriminalpolizei sucht Zeugen, Telefonnummer 08 00 / 1 10 02 25.