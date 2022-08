Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer ist es am Dienstag gegen 7.55 Uhr in Leonberg gekommen. Ein 25-jähriger Rennradfahrer befuhr die Pforzheimer Straße und wollte der Vorfahrtsstraße folgend nach links in die Straße „Am Schlossberg“ einbiegen. Dort war zum gleichen Zeitpunkt eine 64-jährige Kia-Lenkerin unterwegs, die links auf die Pforzheimer Straße einbog und dabei mutmaßlich den vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer übersah. Durch die Kollision brach der Rahmen des Fahrrads des 25-Jährigen und er stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.