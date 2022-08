Vorfälle im Strohgäu Bewährungsstrafe für Übergriffe auf Stieftochter

Für das zwölfjährige Mädchen war die familiäre Situation ohnehin schon schwierig: Die Eltern geschieden, sie lebt beim Vater, verbringt aber in den Ferien auch immer wieder Zeit bei ihrer Mutter im Strohgäu – so auch im August vergangenen Jahres. Und dann noch das: Dreimal berührte sie der neue Lebenspartner ihrer Mutter in den zwei Sommerferienwochen gegen ihren Willen. Einmal fasste er ihr in der Küche an die Brust, einmal beim Zähneputzen im Bad an den Po, und einmal – von Alkohol leicht enthemmt – überraschte er sie im Schlaf und streichelte sie im Gesicht und erneut an Brust und Po.