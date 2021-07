Vorerst keine Strafzinsen Als Sahnehäubchen obendrauf gibt’s die Dividende

Trotz Corona und anhaltend niedriger Zinsen sind Vorstand und Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim mit dem Geschäftsjahr zufrieden. Auch die rund 1500 Mitglieder können es sein, denn sie bekommen eine Dividende auf ihre Einlage von 4,5 Prozent überwiesen – ein Ertrag, den es auf normalen Spareinlagen längst kaum noch gibt. Bei der Generalversammlung in der Hagenschießhalle in Wimsheim entlasteten die 35 anwesenden Mitglieder den Vorstand und beschlossen, dass vom Bilanzgewinn von rund 183 200 Euro knapp 56 000 Euro an die Mitglieder direkt fließen, der Rest geht in die Rücklagen der Bank.