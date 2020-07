Vorbereitung zur Landtagswahl Stefanie Seemann trotzt der Konkurrenz

Sieg im zweiten Wahlgang

„Trotz eines Radunfalls am Morgen war Stefanie Seemann aus Mühlacker auf die Minute fit“, heißt es im Bericht des Grünen-Kreisverbands. Die Abgeordnete verwies auf die Erfolge ihrer bisherigen Tätigkeit im Landtag, wie beim Zentrum für Präzisionstechnik in Pforzheim sowie der Biomusterregion Enzkreis und wendete sich dann den Zukunftsthemen wie der Verminderung des Flächenverbrauchs und der Gleichstellung der Geschlechter zu. Außerdem wolle sie sich weiterhin für Kunst und Kultur einsetzen. Stefanie Seemann stellte klar: „Wir stehen vor Jahrhundertaufgaben. Es ist notwendig, dass der Klimawandel nicht zur Klimakatastrophe wird, denn nur so erhalten wir die Lebensgrundlage der Menschheit und retten unseren Planeten.“