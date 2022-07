Ein übler Zusammenstoß hat sich am Dienstagmittag hinter dem Leonberger Dreieck am Engelbergtunnel ereignet. Eine 26 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr aus Richtung München kommend von der A 8 auf die A 81 in Richtung Heilbronn ab. Genau aus der anderen Richtung – aus Karlsruhe – fuhr ein Lastwagen von der A 8 auf die A 81 an den Tunnel heran.