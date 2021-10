Zwei Auffahrunfälle mit fünf Autos

Auf der Überleitung hatte sich baustellenbedingt auf beiden Spuren Staus gebildet. Ein 40 Jahre alter Renault-Fahrer übersah dies vermutlich und fuhr einer 33 Jahre alten Frau in einem VW auf. Der VW wurde wiederum auf einen davor zum Stehen gekommenen Audi geschoben, in dem ein 29-Jähriger saß. Hinter diesem Unfall bremste im weiteren Verlauf ein 32 Jahre alter Mercedes-Lenker ab, was jedoch wohl ein 51-jähriger Opel-Fahrer zu spät bemerkte. In der Folge kam es zu einem weiteren Auffahrunfall.