Vor dem Corona-Lockdown Hallenbäder im Altkreis bleiben am Wochenende noch offen

Lesen Sie hier: Alle News zur Corona-Pandemie

Die Stadt Korntal-Münchingen will aktuell noch keine Aussagen bezüglich des Münchinger Freizeitbades treffen. „Der Krisenstab der Stadtverwaltung tagt am Freitagmorgen und wird sich auf Basis der Corona-Beschlüsse und der Beschlüsse des Landes zur Schließung kommunaler öffentlicher Einrichtungen beraten und entscheiden“, heißt es aus dem Büro des Bürgermeisters Joachim Wolf. Im Freizeitbad können gleichzeitig bis zu 99 Gäste baden, es gibt aber Zeitbegrenzungen. Karten gibt es auch hier nur an der Kasse.

Im Weiler Bad steht das Telefon nicht still

„Wir werden unser Hallenbad für die Öffentlichkeit und Vereine ab Montag schließen. Diese Woche läuft noch alles nach den aktuell gültigen gesetzlichen Regelungen“, teilt Jennifer Lutz von der Stadtverwaltung Weil der Stadt mit. Im Weiler Hallenbad gibt es feste Zeitblöcke für maximal 26 Schwimmer. Für einen Platz muss man sich im Vorfeld im Bad unter der Nummer 0 70 33 / 95 28 anmelden. Das ist bis zu drei Tage im Voraus möglich.

Nach der Ankündigung vom Mittwoch habe das Telefon im Bad nicht mehr still gestanden. Der Freitag ist bereits komplett ausgebucht, für Samstag gab es am Donnerstagnachmittag nur noch wenige freie Plätze. Der Samstag wird dann auch für vier Wochen der vorerst letzte Badetag sein, zumindest in Weil der Stadt. „Am Sonntag hat das Bad geschlossen, weil Feiertag“, erklärt Jennifer Lutz. Alle anderen Bäder im Altkreis haben an Allerheiligen geöffnet.

Noch keine Entscheidung über Schwimmunterricht

Ob der Betrieb in den Hallenbädern im November aber komplett ruht, steht noch nicht fest. „Unklar ist momentan, ob der Schwimmunterricht der Schulen weiterhin stattfindet. Diesbezüglich werden wir spätestens am Wochenende schlauer sein“, sagt Jennifer Lutz aus Weil der Stadt. Dann soll die neue Corona-Landesverordnung vorliegen, die die Einzelheiten bezüglich der Bäder, aber auch anderer kommunaler Einrichtungen wie Bibliotheken oder Jugendmusikschulen regelt. Auch die anderen Kommunen wollen das zunächst abwarten und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.

Einzige Ausnahme ist Ditzingen. „Wir haben uns bereits dazu entschieden, dass im Stadtbad auch kein Schulschwimmen stattfinden kann, da eine Öffnung ausschließlich für das Schulschwimmen unwirtschaftlich wäre“, erklärt der Ditzinger Sprecher, Jens Schmukal.